Çin'de Üzerine Demir Kapı Devrilen Adamın Yaşam Mücadelesi Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Çin'in Shaanxi bölgesinde bir adamın açmaya çalıştığı yüzlerce kiloluk demir kapı üzerine düştü. Kapının altında can çekişen adam hastaneye kaldırıldı. Hastanelik olan adamın can çekiştiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KÜÇÜK ÇOCUK CANINI ZOR KURTARDI

Yaşı ve mesleği bilinmeyen adam, açmaya çalıştığı yüzlerce kiloluk demir kapı yerinden çıkınca şaşkına döndü. Kapının yanında duran küçük çocuk oradan koşarak uzaklaşırken, kapıyı zorlukla tutan adam bir süre sonra devam edemedi ve demir kapının altında kaldı. Hastaneye kaldırılan adamın can çekiştiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.