Çin'de "Uygur Türkleri koronavirüsle mücadele bahanesiyle evlerine kapatıldı" iddiası
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Çin'de "Uygur Türkleri koronavirüsle mücadele bahanesiyle evlerine kapatıldı" iddiası

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur Türklerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele bahanesiyle haftalarca evlerinde kilitli tutulduğu iddia edildi.

Çin'de
25.08.2020 18:53 | Son Güncelleme: 25.08.2020 18:56

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur Türklerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele bahanesiyle haftalarca evlerinde kilitli tutulduğu iddia edildi.

İngiliz haber sitesi The Guardian'ın internet üzerinden yapılan paylaşımlara dayandırdığı haberine göre, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan bazı Müslümanların, Kovid-19 ile mücadele kapsamında kelepçelenerek evlerine kapatıldığı ve tedavi ettiği iddia edilen bir ilacı içmeye zorlandığı ileri sürüldü.

İnternet kullanıcıları tarafından çevrimiçi yayınlanan videolarda, konut sakinlerinin pencerelerden çığlık attığı ve zorla tutulduklarını belirttikleri duyuldu.

Haftalarca evde tutulduklarını ileri süren kullanıcılar, sosyal medya üzerinden şikayetlerini paylaştı.

Ağustos ayı ortasına kadar 531'den fazla vaka olan bölgede, son bir haftadır yeni vaka bildirilmedi.

Kaynak: AA

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