Çin'de üst geçit çöktü: 3 ölü, 2 yaralı
Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde, üst geçidin çökmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde, üst geçidin çökmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Şinhua'daki habere göre, yetkililer, eyaletteki Vuşi kentinde üst geçidin otoyoldaki araçların üzerine çöktüğünü belirtti.
Üst geçidin çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.