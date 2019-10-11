Çin'de üst geçit çöktü: 3 ölü, 2 yaralı

Çin'de üst geçit çöktü: 3 ölü, 2 yaralı

Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde, üst geçidin çökmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

11.10.2019 10:36
Çin'de üst geçit çöktü: 3 ölü, 2 yaralı

Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde, üst geçidin çökmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Şinhua'daki habere göre, yetkililer, eyaletteki Vuşi kentinde üst geçidin otoyoldaki araçların üzerine çöktüğünü belirtti.

Üst geçidin çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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