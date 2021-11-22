Çin'de üretilen Kovid-19 ilaç adayı insanlar üzerinde test ediliyor - Haberler
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Çin'de üretilen Kovid-19 ilaç adayı insanlar üzerinde test ediliyor

AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel
Çin'de üretilen Kovid-19 ilaç adayı insanlar üzerinde test ediliyor

Çin'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen antikor tedavisine yönelik ilaç adayının üçüncü aşama klinik denemeleri insanlar üzerinde başladı.

Çin'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen antikor tedavisine yönelik ilaç adayının üçüncü aşama klinik denemeleri insanlar üzerinde başladı.

Çin Bilimler Akademisi Mikrobiyoloji Enstitüsü ve Şanghay Cunşi Biobilimler Şirketi iş birliğinde geliştirilen "JS016" adlı antiviral ilacın 15 ülkede acil durum tedavisi için kullanıldığı belirtildi.

Bugüne dek yurt dışına 500 bin doz yollanan ilaç için üçüncü aşama denemelere başlandığı kaydedildi.

Geliştiriciler, Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığının 3 bin doz ilacı ülkedeki hastaları tedavi etmek üzere ayırdığı bilgisini paylaştı.

Çinli düzenleyiciler Haziran 2020'de, ilacın insanlar üzerinde test edilmesine izin vermişti.

JS016, sağlıklı insanlar üzerinde denenmesine izin verilen ilk monoklonal antikor Kovid-19 tedavisi olmuştu.

İlacın 2'nci aşama klinik denemelerinde güvenli ve etkili olduğu, katılımcılarda virüsün yoğunlaşmasını yavaşlattığı ve ağır hastalığı önlediği gözlenmişti.

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AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

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