Çin'de "Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali"

Festival alanından drone görselleri Çin'in kuzeyindeki Heilongjiang eyaletinde bulunan ve Songhua nehri kıyısında yer alan Harbin kentinde, "Harbin Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali" gerçekleştirildi. Festival, çok sayıda farklı temalı buzdan heykelin yanı sıra Pekin Kış Olimpiyatları'nın unsurlarını da içeriyor.