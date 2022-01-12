Çin'de "Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali" - Haberler
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Çin'de "Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali"

AA - Haberler | Güncel

Festival alanından drone görselleri Çin'in kuzeyindeki Heilongjiang eyaletinde bulunan ve Songhua nehri kıyısında yer alan Harbin kentinde, "Harbin Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali" gerçekleştirildi.

Festival alanından drone görselleri Çin'in kuzeyindeki Heilongjiang eyaletinde bulunan ve Songhua nehri kıyısında yer alan Harbin kentinde, "Harbin Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali" gerçekleştirildi. Festival, çok sayıda farklı temalı buzdan heykelin yanı sıra Pekin Kış Olimpiyatları'nın unsurlarını da içeriyor.

Çin'de Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali

Çin'de Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali

Çin'de Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali

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