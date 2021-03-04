Çin'de Ulusal Halk Kongresi yıllık toplantıları başladı
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Çin'de Ulusal Halk Kongresi yıllık toplantıları başladı

04.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:54
Çin'de Ulusal Halk Kongresi yıllık toplantıları başladı

Çin'de en üst düzey yasama organı olan 13. Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) ve 13. Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK) 4. dönem yıllık genel kurul toplantıları başladı.

Çin'de en üst düzey yasama organı olan 13. Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) ve 13. Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK) 4. dönem yıllık genel kurul toplantıları başladı.

Xinhua ajansının haberine göre, ülke genelinden başkent Pekin'e gelen binlerce parti delegesi, Tiananmen Meydanı'ndaki Büyük Halk Salonu'nda yapılan açılış oturumuna katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında başlayan toplantılarda Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Kıçiang'ın yanı sıra Çin Komünist Partisi (ÇKP) Politbüro üyeleri hazır bulundu.

ÇHSDK Başkanı Vang Yang, açılış oturumunda, komitenin geçen yılki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

ÇHSDK'nin 2021 çalışmalarına değinen Wang, ÇKP'nin 100. yılında "teorik ve politik rehberliği" güçlendirecekleri ve 14. Beş Yıllık Planın (2021-2025) uygulanmasına hizmet etmeye odaklanacaklarını kaydetti.

Açılış oturumuyla ilgili basına yansıyan görüntülerde delegelerin oturuma maskeyle katıldığı görüldü.

"Lianghui" (Çift Toplantılar) diye de adlandırılan ÇHSDK ve ÇUHK'nin açılış oturumları, birer gün arayla yapılıyor. Bu toplantılarda, milletvekilleri ve siyasi danışmanlar, ÇKP merkezi komitesinin belirlediği kalkınma ve reform hedeflerini hayata geçirmek için gerekli politikaları istişare ederek karara bağlıyor.

ÇUHK ve ÇHSDK'nin yapısı

Çin'in parlamentosu olarak da bilinen ÇUHK'de 2 bin 980 delege bulunuyor. Söz konusu delegeler arasında ülkenin kent, eyalet, özerk bölgeleri ve Çin Halk Kurtuluş Ordusundan temsilciler yer alıyor.

ÇUHK yılda bir kez toplanırken, diğer yasama görevlerini yaklaşık 2 ayda bir toplanan ÇUHK Daimi Komitesi ele alıyor.

Söz konusu komitede 170'i aşkın delege yer alıyor. Ülkenin en üst düzey istişare organı olarak merkezi hükümete fikir sunan ÇHSDK'de ise 2 bin 158 delege bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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