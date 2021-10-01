Çin'de Ulusal Gün kapsamında Tiananmen Meydanı'nda bayrak töreni düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de Ulusal Gün kapsamında Tiananmen Meydanı'nda bayrak töreni düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Çin'de Ulusal Gün kapsamında Tiananmen Meydanı'nda bayrak töreni düzenlendi

Çin'in 72'inci kuruluş gününün kutladığı Ulusal Gün kapsamında Tiananmen Meydanı'nda bayrak töreni düzenlendi.

Çin'in 72'inci kuruluş gününün kutladığı Ulusal Gün kapsamında Tiananmen Meydanı'nda bayrak töreni düzenlendi.

Çin, kuruluşunun 72'inci yılını kutluyor. Başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda Ulusal Gün kapsamında bayrak töreni düzenlendi. Askeri geçit töreninin de yapıldığı meydanda, Çin bayrağı göndere çekildi. Çin için önemli bir gün olan Ulusal Gün kapsamında, ülke genelinde 7 Ekim'e kadar sürecek olan 7 günlük tatil de başlamış oldu. - PEKİN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Ersoy Hulusi Akar Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Gülşen Kerem Kamışlı Kıvanç Tatlıtuğ Ezgi Mola
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Ali Palabıyık
Tüm Haberler Mehmet Akif Ersoy Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Angela Merkel Rüya Tabirleri Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çin'de Ulusal Gün kapsamında Tiananmen Meydanı'nda bayrak töreni düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 18:35:23. #1.12#