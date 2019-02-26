Çin'de Uğur Getirmesi İçin Uçağın Motoruna Bozuk Para Atan Yolcuya Dava

Çin havayolu şirketi Lucky Air, uğur getirmesi için uçağın motoruna bozuk para atarak uçuşun iptal edilmesine neden olan bir yolcuya dava açtı.

Yerel medyaya göre, olay Çin'in doğusundaki Anqing Tianzhuşan Havalimanı'nda 17 Şubat'ta yaşandı.

Teknik personel, son kontroller sırasında motorun alt kısmında yerde bozuk paralar bulunca güvenlik için uçuş iptal edildi.

162 yolcu aynı uçakla bir gün gecikmeli olarak uçabildi.

Soyadının 'Yu' olduğu açıklanan bir yolcu olaydan bir hafta sonra gözaltına alındı.

Eşi ve bir yaşındaki oğluyla seyahat eden 28 yaşındaki Yu, 'kazasız bir yolculuk için' motora iki adet bozuk para attığını kabul etti.

Lucky Air, uçuş iptali yüzünden 140 bin yuan (yaklaşık 21 bin dolar) zarara uğradığını ve yolcuya dava açacağını duyurdu.

'Paralar motora girseydi, uçak havada durabilirdi'

China Daily gazetesine konuşan Çin Sivil Havacılık Üniversitesi'nden bir uzman, "Paralar motora ağır hasar verebilir ya da parçalanmasına neden olabilirdi. Uçak havadayken motor aniden durabilir ve yolcular için büyük bir risk doğabilirdi" dedi.

Haziran 2017'de 80 yaşındaki bir kadın, Şanghay Pudong Havalimanı'nda China Southern Havayolları'nın uçağına benzer nedenlerle bozuk para atmış ve uçuşun beş saat gecikmesine neden olmuştu.

Havayolu şirketi, yaşı nedeniyle yolcuya dava açmayacağını açıklamıştı.

Bu olaydan birkaç ay sonra da 76 yaşındaki bir kadın Anqing-Kunming seferini yapmaya hazırlanan bir uçağın motoruna bozuk para attığı için gözaltına alınmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştı.