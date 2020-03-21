Çin'de, üçüncü kez ülke içi kaynaklı virüs vakası tespit edilmedi
Çin'de üçüncü kez "ülke içi kaynaklı" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmediği bildirildi.
21.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:44
Çin'de üçüncü kez "ülke içi kaynaklı" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmediği bildirildi.
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Kaynak: Dunya.com