Çin'de uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek öldü

Çin'de uçan balonla test uçuşu yapan görevli, sepette asılı kaldı.

Çin'de uçan balonla test uçuşu yapan görevli, sepette asılı kaldı. Görevli, balon iniş yaparken yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.

Korkunç kaza, Çin'de meydana geldi. Uçan balonlardan birinin bakımı test uçuşu sırasında yapan bir görevli, sepette asılı kaldı. Balon iniş yaptığı sırada gücü tükenen görevli, yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağıya düştü. Yerel medya, ismi açıklanmayan görevlinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini ve işteki ilk günü olduğunu duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı