Çin'de tutuklanan eski başkanın karısından Interpol'e suçlama: Görevlerini yapmadılar

Çin'de yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan uluslararası polis ağı Interpol'ün eski başkanı Meng Hongwei'nin eşi, teşkilatı ailesini koruyamamakla suçladı. Grace Meng ayrıca Interpol'ün Çin'in hukuka aykırı olarak nitelediği eylemlerine suç ortaklığı yaptığını ileri sürdü.

Grace Hongwei ilk olarak Ekim 2018'de kocası Meng Hongwei'nin 25 Eylül'de Çin'e seyahat etmesinin ardından kaybolduğunu duyurmuştu. 7 Ekim'de de Interpol Hongwei'nin başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle