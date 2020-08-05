- Çin'de turizm yaz sezonunda canlanıyor - Çin'de turizm yaz sezonunda canlanıyor Yaz tatiliyle birlikte Çin'in iç turizm piyasası ısınmaya başladı.

- Çin'de turizm yaz sezonunda canlanıyor

PEKİN - Yaz tatiliyle birlikte Çin'in iç turizm piyasası ısınmaya başladı. Çin, normalleşme adımlarıyla salgından en çok etkilenen sektörlerden biri olan turizmi yeniden canlandırma düğmesine bastı.

Yaz sezonu açılır açılmaz Çinli turist sayısında büyük bir artış kaydedildi. Demir yolu yetkilileri artan talebi karşılamak için ulaşım kapasitesini yükseltmenin yanı sıra ateş ölçme, koltuklar arası mesafe kalacak şekilde bilet satışı ve yolculuk sırasında maske zorunluluğu gibi önlemler aldı. Aynı zamanda trenler ve istasyonların kilit bölgelerindeki dezenfektan ve havalandırma sayısı artırıldı.

Xi'an kenti, 1 Ağustos'tan itibaren Tang Cennet Bahçesi, Louguantai Eko-kültür Turizmi Tatil Yeri ve diğer tüm doğal mekanların ücretsiz olduğunu, kentteki müzelerin yüzde 80'inin de ziyarete açıldığını duyurdu.

Hangzhou kenti yerel yönetimi ise turizm piyasasının canlandırılmasına hız katmak için Yangtze Nehri Deltası bölgesiyle el ele vererek 27 Temmuz'da Hangzhou Kültürel ve Turistik Tüketim Kampanyası'nı başlattı. Kampanya kapsamında gelecek 3 ayda kültürel ve dijital turistik tüketim odaklı 56 etkinlik düzenlenecek.

Kaynak: İHA