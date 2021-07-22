Çin'de tünelde mahsur kalan 14 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Çin'de 15 Temmuz'da yapımı devam eden bir tünelin sular altında kalması sonucu içeride mahsur kalan 14 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Çin'de 15 Temmuz'da yapımı devam eden bir tünelin sular altında kalması sonucu içeride mahsur kalan 14 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Zhuhai şehrindeki yapımı devam eden Shijingshan tünelini 15 Temmuz'da su basması sonucu işçiler inşaat alanında mahsur kalmıştı. Şehir yönetimi, kurtarma ekiplerinin tünelde mahsur kalan 14 işçinin cansız bedenine ulaştığını duyurdu. Tünelin dar olması nedeniyle çalışmaların güçlükle yürütüldüğü aktarıldı.

Xingye otoyolunun bir parçası olan Shijingshan tünelinin inşaat sahasını, 15 Temmuz yerel saatle 03.30 sıralarında su basmış, 14 işçi mahsur kalmıştı. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı