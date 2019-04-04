Çin'de Tünel İnşaatında Patlama: 7 Ölü

– Çin'in Yunnan eyaletinde otoyoldaki bir tünelin inşaatında patlama oldu. Patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Yerel medya, Çin'in Yunnan eyaletinde bulunan, Yibin ve Bijie şehirlerini birbirine bağlayan bir otoyolda yapılan tünelin inşaatında patlama olduğunu duyurdu. Patlamanın yerel saat ile 20: 00'de meydana geldiği, 7 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Arama ve kurtarma çalışmalarının 40 saat sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA