Çin'de tüketici fiyatlarındaki düşüş yıllık yüzde 0.2'ye indi

Çin Ulusal İstatistik Ofisi'nin Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, ülke genelinde tüketici fiyatları endeksindeki (TÜFE) düşüş, beklentilerin tersine, Ocak ayındaki yüzde 0.4'lük düşeşe karşın, Şubat ayında yüzde 0.2 düzeyine geriledi.

Çin Ulusal İstatistik Ofisi'nin Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, ülke genelinde tüketici fiyatları endeksindeki (TÜFE) düşüş, beklentilerin tersine, Ocak ayındaki yüzde 0.4'lük düşeşe karşın, Şubat ayında yüzde 0.2 düzeyine geriledi.

Manşet enflasyon endeksi geçen yılın aynı dönemindeki verilere göre 0.2 puan düşmesine karşın, Ocak ayında aylık bazda yüzde 0.6 artan tüketici fiyatları, Şubat ayında da aylık bazda yüzde 0.4 yükseldi.

Bununla birlikte, ülkede üretici fiyatları endeksi (ÜFE) de Şubat ayında yıllık bazda yüzde 1.7 artışla, Ocak ayındaki yıllık yüzde 0.3 düşüşün ardından yıllık bazda yükselişe geçmiş oldu.

Çin Binek Araç Birliği verilerine göre Tesla'nın ülkedeki satışları, Şubat ayında aylık bazda yüzde 18 artışla 18 bin 318 araç sattı. Ayrıca, veriler Elon Musk'ın şirketinin aynı ay Çin'de Tesla'nın Şangay'daki dev fabrikasındaki üretim, Yeni Yıl tatilleri nedeniyle büyük ölçüde kapalı olmasına karşın 23 bin 632 otomobil ürettiğini ortaya koydu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı