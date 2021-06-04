Çin'de tren bakım-onarım yapan işçilere çarptı: 9 ölü
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Çin'de tren bakım-onarım yapan işçilere çarptı: 9 ölü

Çin'de tren bakım-onarım yapan işçilere çarptı: 9 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çin'de bir trenin demiryolu bakım-onarım çalışmaları yapan işçilere çarpması sonucu en az 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin'de bir trenin demiryolu bakım-onarım çalışmaları yapan işçilere çarpması sonucu en az 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin'de Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Jinchang kentinde bir tren demiryolunda bakım-onarım çalışmaları yapan işçilere çarptı. Yerel saatle 05.19'da (TSİ 00.19) sıralarında yaşanan olayda en az 9 kişinin hayatını kaybetti. Urumçi'den yola çıkarak Hangzhou'ya giden trenin demir yolu onarım çalışmalarında görevli bir grup işçiye çarptığı kazada ölenlerin tamamının demiryolu işçileri olduğu öğrenildi.

Yerel birimler, işçilerin çalışmaları esnasında trenin izlediği hatta girdiklerini açıkladı. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve kazanın nedeninin araştırıldığı ifade edildi. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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