Çin'de trafik kazasında ölenlerin organlarını çalmakla suçlanan doktorlara hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ
BBC

Çin'de trafik kazasında ölenlerin organlarını çalmakla suçlanan doktorlara hapis cezası

27.11.2020 12:27 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:32
Çin'de trafik kazasında ölenlerin organlarını çalmakla suçlanan doktorlara hapis cezası

Çin medyası, aralarında dört doktorun da bulunduğu altı kişinin, trafik kazası kurbanlarının organlarını çalmaktan suçlu bulunarak 10 ay ile 28 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldığını duyurdu.

Çin medyası, aralarında dört doktorun da bulunduğu altı kişinin, trafik kazası kurbanlarının organlarını çalmaktan suçlu bulunarak 10 ay ile 28 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldığını duyurdu.

Çin Komünist Partisi denetimindeki thepapar.cn haber sitesi, bu kişilerin organ bağışı için ailelere sahte belgeler imzalattığını ve sonrasında ambulans görüntüsü verilen araçlarda organları aldıklarını belirtti.

Siteye göre Anhui eyaletindeki bir hastanede 2017-18 yılları arasında bu yolla en az 11 kişinin karaciğer ve böbrekleri alındı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye beşik gibi! İzmir'in yaralarını saramadan bir deprem haberi de Malatya'dan geldi
Türkiye beşik gibi! İzmir'in yaralarını saramadan bir deprem haberi de Malatya'dan geldi
Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş
Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş
Bakanlık'tan vatandaşa ucuza otomobil! Yeni liste yayımlandı, hepsi 100 bin TL'nin altında
Bakanlık'tan vatandaşa ucuza otomobil! Yeni liste yayımlandı, hepsi 100 bin TL'nin altında

'Bazı ailelere para verildi'

Duruşma Temmuz'da yapılmasına rağmen, olayın, annesinin organları çalınan bir kişinin açıklamalarıyla duyulduğu belirtiliyor.

Bengpu kentinde görülen davanın kayıtlarına göre, Huaiyuan Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesi başhekimi Yang Suşun ve diğer doktorlar, trafik kazasından ölenleri ya da ağır beyin hasarı geçiren hastaları hedef alıyordu.

Yang'ın bu kişilerin ailelerini organ bağışı yapmaya ikna ederek sahte belgeler imzalattığı ve test sonuçlarını Nanjing'de iş birliği yaptığı diğer doktorlara gönderdiği belirtiliyor.

Mahkeme kayıtlarına göre hastaların cesetleri ambulans görüntüsü verilenbir araçta alınıyordu.

Çin yasalarına göre bu operasyonların Uluslararası Kızılhaç Komitesi üyelerinin ve aile fertlerinin nezaretinde yapılması gerekiyor. Ancak söz konusu doktorların operasyonlarında kimsenin hazır bulunmadığı söyleniyor.

Doktorların bir kişinin yakınını izin belgelerini imzalamaya ikna etmek için 200 bin yuan "teşvik" verdiği öne sürülüyor.

Organların daha sonra organ mafyasıyla çalışan kişi ya da hastanelere satıldığı belirtiliyor.

Yaklaşık 1 milyar 400 milyon nüfuslu Çin'de açığın kapatılması için halk organ bağışında bulunmaya özendiriliyor.

BBC

İlgili Haberler

Trafik kontrolünde durdurulan hemşirenin cinsel organından uyuşturucu çıktı
Trafik kontrolünde durdurulan hemşirenin cinsel organından uyuşturucu çıktı
İran'da casuslukla suçlanan Avustralyalı akademisyen Gilbert serbest
İran'da casuslukla suçlanan Avustralyalı akademisyen Gilbert serbest
İngiltere Başbakanı Johnson personeline kaba davranmakla suçlanan İçişleri Bakanı Patel'e destek verdi, danışmanı istifa etti
İngiltere Başbakanı Johnson personeline kaba davranmakla suçlanan İçişleri Bakanı Patel'e destek verdi, danışmanı istifa etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Funda Eryiğit Mehmet Ali Erbil
Spor Deniz Türüç Ersun Yanal Şenol Güneş Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Bakan Galatasaray Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çin'de trafik kazasında ölenlerin organlarını çalmakla suçlanan doktorlara hapis cezası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 12:41:44. #1.14#
title