Çin'de toprak kayması: 9 kayıp
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Çin'de toprak kayması: 9 kayıp

Çin'de etkili olan sellerin yol açtığı toprak kaymasında 9 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Çin'de toprak kayması: 9 kayıp
08.07.2020 12:11 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:14

Çin'de etkili olan sellerin yol açtığı toprak kaymasında 9 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Kurtarma ekiplerinden yapılan açıklamada, Hubey eyaletinin Huangmey bölgesinde yerel saatle 04.00 sularında toprak kayması meydana geldiği belirtildi.

Afet nedeniyle 9 kişinin kaybolduğu, kurtarılan diğer 40 kişinin ise sığınağa yerleştirildiği aktarılan açıklamada, kendisinden haber alınamayan 9 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Hubey ve komşusu Anhui eyaleti, bu yaz mevsimsel yağışlardan en fazla etkilenen yerlerin başında geliyor. Bu bölgelerdeki hasarın, yüzlerce milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Sular, uyarı seviyelerinin üstüne çıktı

Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), Anhui eyaletinin bazı kesimlerinde sular altında kalmış kasabalara ait görüntülere yer verdi.

Anhui'de 19 nehir, 5 göl ve 400'den fazla rezervuarda sular, uyarı seviyelerinin üstüne çıktı.

Hubey eyaletinin Huanggang kentinde bir rezervuardan su sızmaya başlaması üzerine yaklaşık 30 bin kişi tahliye edildi.

Çin'in güneyindeki bazı önemli turistik yerlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyaretçi sayısındaki büyük düşüşün neden olduğu finansal baskıya, selin yol açtığı hasar da eklendi.

Çin'in çeşitli kesimlerinde yılbaşından bu yana yaşanan sel felaketlerinde 120'den fazla kişi hayatını kaybetmiş veya kaybolmuştu.

Kaynak: AA

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