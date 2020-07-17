Çin'de toprak kayması: 6 ölü Çin'in güneybatısında sağanağın yol açtığı heyelanlar nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'in güneybatısında sağanağın yol açtığı heyelanlar nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi.

Xinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Çongçing kentinin Kaycou bölgesinde meydana gelen şiddetli yağışlar, bazı kasabalarda heyelanlara ve yollarda göçük oluşmasına neden oldu.

Heyelanlarda 6 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin güney kısmında yaz aylarıyla etkili olan yağışlar, sel ve heyelanlara yol açıyor.

Kaynak: AA