Çin'de toprak kayması: 29 ölü, 22 kayıp

Çin'de meydana gelen toprak kayması sonucu 29 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise hala kayıp.

Toprak kayması, Guizhou eyaletindeki Liupanshui şehrinin Shuicheng bölgesinde meydana geldi. Toprak kayması sonucu, 29 kişinin hayatını kaybettiği; 22 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Şu ana kadar 40 kişinin kurtarıldığı ve 21 evin toprak altında kaldığı duyuruldu.

Kaynak: DHA