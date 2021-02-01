Çin'de TIR, otoyol gişesine böyle çarptı
01.02.2021 23:37 | Son Güncelleme: 01.02.2021 23:41
Çin'de hızla giden bir TIR, otoyolda bulunan gişelerin girişindeki beton bölüme çarptı.
Çin'de hızla giden bir TIR, otoyolda bulunan gişelerin girişindeki beton bölüme çarptı. Kaza saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaza, Çin'de meydana geldi. Hızla giden bir TIR, otoyol gişelerinin girişinde bulunan beton bölüme sertçe çarptı. Kaza anında TIR'ın ön kısmından kopan parçaların yola yayıldığı görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı