Çin'de Tır Köprüde Asılı Kaldı- Tır Şoförünün Nefes Kesen Kurtarılma Anı
- Çin'de tır köprüde asılı kaldı Tır şoförünün nefes kesen kurtarılma anıPEKİN - Çin'de köprüde asılı kalan tırın şoförünün kurtarılma anları nefes kesti.
- Çin'de tır köprüde asılı kaldı
Tır şoförünün nefes kesen kurtarılma anı
PEKİN - Çin'de köprüde asılı kalan tırın şoförünün kurtarılma anları nefes kesti.
Çin'in Şensi bölgesinde tır şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaza yapan tır, köprüde saatlerce asılı kaldı. Tır şoförü ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Şoförün kurtarılma anı ise korku dolu anlat yaşattı.