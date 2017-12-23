Çin'de Termik Santralde Patlama: 4 Ölü

Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletinde bir termik santralde meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.



Şinhua ajansının haberine göre, Cıciang'a bağlı Ciaşing kentinde yer alan Şinfıng kasabasındaki santralin boru hattında patlama yaşandı.



Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, patlamada yaralanan 9 kişiyi hastaneye kaldırdı.



Durumu ağır 4 kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının tedavisine devam ediliyor.



Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.