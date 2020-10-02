Çin'de tema parkında yangın: 13 ölü
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Çin'de tema parkında yangın: 13 ölü

02.10.2020 17:30 | Son Güncelleme: 02.10.2020 17:34
Çin'de tema parkında yangın: 13 ölü

Çin'de bir tema parkında yangın çıktı.

Çin'de bir tema parkında yangın çıktı. Yangında 13 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Çin'in Shanxi bölgesinde bulunan Taiyuan Taitaishan tema parkında yangın çıktı. Yangında 13 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin de yaralandığı ifade edildi.  Yangının, tema parkındaki buz fenerinden ve kar heykellerinden oluşan sergi salonunda çıktığı belirtildi. Yetkililer tema parkını geçici olarak kapatırken, park sahibi ve üst düzey personelinin polis soruşturması altında olduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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