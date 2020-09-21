Çin'de tekne kayalıklara çarptı: 4 ölü
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Çin'de tekne kayalıklara çarptı: 4 ölü

Çin'in güneyinde balıkçı teknesinin kayalıklara çarpması sonucu teknedeki 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Çin'de tekne kayalıklara çarptı: 4 ölü
21.09.2020 12:57 | Son Güncelleme: 21.09.2020 13:00

Çin'in güneyinde balıkçı teknesinin kayalıklara çarpması sonucu teknedeki 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Xinhua'da yer alan habere göre, Şantou kenti açıklarında 14 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi kayalıklara çarptı.

Yetkililer, teknede bulunan 4 kişini yaşamını yitirdiğini ve 4 kişinin kaybolduğunu kaydederek, 6 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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