Çin'de tekne kayalıklara çarptı: 4 ölü
Çin'in güneyinde balıkçı teknesinin kayalıklara çarpması sonucu teknedeki 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu bildirildi.
21.09.2020 12:57 | Son Güncelleme: 21.09.2020 13:00
Çin'in güneyinde balıkçı teknesinin kayalıklara çarpması sonucu teknedeki 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu bildirildi.
Xinhua'da yer alan habere göre, Şantou kenti açıklarında 14 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi kayalıklara çarptı.
Yetkililer, teknede bulunan 4 kişini yaşamını yitirdiğini ve 4 kişinin kaybolduğunu kaydederek, 6 kişinin kurtarıldığını belirtti.
Arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik