Çin'de tekne alabora oldu: 1 ölü, 9 kayıp
Çin'de 27 kişiyi taşıyan bir teknenin, nehir sularında alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi kayboldu.
25.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:43
Çin'de 27 kişiyi taşıyan bir teknenin, nehir sularında alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi kayboldu.
China Daily'nin haberine göre, tekne, günün erken saatlerinde, Şişuangbanna Day Özerk Bölgesi'ndeki Lancang ve Nanban nehirlerinin kesiştiği noktada alabora oldu.
Ekipler, teknedeki 17 kişiyi kurtarırken, 1 yolcunun cansız bedenine ulaşıldığı, diğer 9 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
Kaynak: AA