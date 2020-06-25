Çin'de tekne alabora oldu: 1 ölü, 9 kayıp Çin'de 27 kişiyi taşıyan bir teknenin, nehir sularında alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi kayboldu.

Çin'de 27 kişiyi taşıyan bir teknenin, nehir sularında alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi kayboldu. China Daily'nin haberine göre, tekne, günün erken saatlerinde, Şişuangbanna Day Özerk Bölgesi'ndeki Lancang ve Nanban nehirlerinin kesiştiği noktada alabora oldu. Ekipler, teknedeki 17 kişiyi kurtarırken, 1 yolcunun cansız bedenine ulaşıldığı, diğer 9 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Kaynak: AA