Çin'de tekelleşme karşıtı düzenlemelerin baskısı altındaki Tencent'in değer kaybı sürüyor
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Çin'de tekelleşme karşıtı düzenlemelerin baskısı altındaki Tencent'in değer kaybı sürüyor

16.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:50
Çin'de tekelleşme karşıtı düzenlemelerin baskısı altındaki Tencent'in değer kaybı sürüyor

Çin'de, 12 Mart'ta anti-tekel yasaları çiğnediği gerekçesiyle para cezasına çarptırılan teknoloji devi Tencent, değer kaybetmeye devam ediyor.

Çin'de, 12 Mart'ta anti-tekel yasaları çiğnediği gerekçesiyle para cezasına çarptırılan teknoloji devi Tencent, değer kaybetmeye devam ediyor.

BBC'nin haberine göre, Çin'in, teknoloji firmalarının rekabet karşıtı davranışlarının önüne geçmek amacıyla yürürlüğe koyduğu yasa kapsamında, hakkında para cezası kesilen şirketlerden biri olan Tencent, hafta başı itibarıyla 60 milyar dolar değer kaybetti.

Çin'in Devlet Piyasa Düzenleme Kurumu (SAMR), 12 Mart'ta aralarında Tencent, Çinli arama motoru Baidu Inc, Didi Mobility ve Softbank'ın da bulunduğu 12 şirkete yatırımlarını, satın almalarını, ortak girişimlerini ve geçmişte yaptıkları anlaşmaları açıklamayarak tekelleşme karşıtı yasayı ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildiğini duyurmuştu.

SAMR açıklamasında, internet sektöründeki tekelleşmeye karşı incelemelerin artırıldığı, söz konusu şirketlerin yaptıkları anlaşmalar için onay almadıkları belirtilmişti.

Şirketlerin yaptıkları anlaşmaların, rekabeti sınırlamasa bile yasaları ihlal ettiği, bu nedenle de her bir şirkete 77'şer bin dolar para cezası kesildiği bildirilmişti.

Çin, büyük teknoloji şirketlerinin tekelci uygulamalarının önüne geçmek için yeni düzenlemeleri 8 Şubat'ta yürürlüğe koymuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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