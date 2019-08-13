13.08.2019 13:55

- Çin'de tayfun nedeniyle deniz kabukları karaya vurdu

PEKİN - Çin'de etkili olan Lekima tayfunu nedeniyle Şantung eyaletinde deniz kabukları karaya vurdu.

Çin'in doğusunda yer alan Cıciang, Şantung ve Anhui eyaletlerini etkisi altına almaya devam ediyor. Yaklaşık 7 milyon kişiyi etkileyen tayfun nedeniyle 3 eyalette toplam 48 kişi hayatını kaybederken 21 kişi kayboldu.

Şantung eyaletinin Weihai kentinde deniz kabukları şiddetli fırtınalar nedeniyle karaya vurdu. Çevrede yaşayanlar sahildeki deniz kabuklarını topladı.

Kaynak: İHA