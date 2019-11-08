Çin'de sürücüsüz yüksek hızlı tren test sürüşüne başladı

08.11.2019 10:39 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:40

Çin'in kendi imkanlarıyla geliştirdiği sürücüsüz yüksek hızlı tren test sürüşlerine başladı.

Çin, Beijing-Zhangjiakou arasında hizmet vermesi planlanan yüksek hızlı otonom trenin deneme sürüşlerine başladı. Çin'in tamamen kendi imkanlarıyla geliştirdiği ve Beijing-Zhangjiakou arasında hizmet vermesi planlanan yüksek hızlı akıllı trenin deneme sürüşleri başladı.

Trenin dün, Beijing'deki Qinghe istasyonundan yola çıkmasıyla projenin deneme sürüşleri kısmına geçildi. Otonom teknolojisyle inşa edilen hızlı tren, saatte 350 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Bunun yanı sıra, fiziksel algılama teknolojisi sayesinde trende sıcaklık, ışık ve pencere rengi otomatik olarak ayarlanabiliyor. Böylece, yolculara daha konforlu seyahat hizmeti verilebiliyor.

Başkent Beijing ile Hebei eyaletinin Zhangjiakou kenti arasında hizmet veren demiryolu hattı, 174 kilometre uzunluğa sahip. Söz konusu demiryolu, 2022 Beijing Kış Olimpiyat Oyunları'nda ulaşım hizmeti sağlayacak.

Kaynak: Bültenler