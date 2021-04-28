Çin'de sürücüsüz drone taksi 2 yolcusuyla uçtu
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Çin'de sürücüsüz drone taksi 2 yolcusuyla uçtu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dördüncü Dijital Çin Zirvesi'nde Çinli bir şirket tarafından üretilen sürücüsüz drone taksi 2 yolcusuyla uçuş gerçekleştirdi.

Dördüncü Dijital Çin Zirvesi'nde Çinli bir şirket tarafından üretilen sürücüsüz drone taksi 2 yolcusuyla uçuş gerçekleştirdi.

Çin'in Fujian eyaletinin başkenti Fuzhou'da dördüncüsü gerçekleştirilen Dijital Çin Zirvesi'nde, sürücüsüz drone taksiler tanıtıldı. İnsan taşınabilen mega drone'lar üreten Çinli Ehang firması tarafından geliştirilen otonom hava aracı, iki yolcusuyla uçuş gerçekleştirdi.

Yolcuların varış noktasına gitme talimatı vermek için sadece bir düğmeye basmalarının yeterli olduğu drone taksiler, yer kontrol merkezi ile iletişim için 4G ve 5G teknolojilerini kullanıyor. Drone taksiler güvenli ve çevre dostu olması ile öne çıkıyor.(İHA)

Çin'de sürücüsüz drone taksi 2 yolcusuyla uçtu
Çin'de sürücüsüz drone taksi 2 yolcusuyla uçtu
Çin'de sürücüsüz drone taksi 2 yolcusuyla uçtu
Çin'de sürücüsüz drone taksi 2 yolcusuyla uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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