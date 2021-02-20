Çin'de sürücü el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonetinin altında kaldı
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Çin'de sürücü el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonetinin altında kaldı

20.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:55
Çin'de sürücü el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonetinin altında kaldı

Çin'de nakliyat çalışanı el frenini çekmeyi unuttuğu yük kamyonetinin altında kalarak can verdi.

Çin'de nakliyat çalışanı el frenini çekmeyi unuttuğu yük kamyonetinin altında kalarak can verdi.

Çin'in Guangdong bölgesindeki Puning kentinde el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonetinin altında kalan kişi, hayatını kaybetti. Bakliyat taşıyan sürücünün kullandığı kamyonet park halindeyken, bir anda hareket etmeye başladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kayda alındı. Görüntülerde, aracının hareket ettiğini fark eden sürücü, kamyonetin önüne geçtiği görüldü. Aracına müdahale etmeye çalışan kişi, hareket eden kamyonetin altında kaldı. Kamyonun altında kalan kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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