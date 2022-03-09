Çin'de şubatta üretici fiyatları yüzde 8,8, tüketici fiyatları ise binde 9 arttı - Haberler

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Çin'de şubatta üretici fiyatları yüzde 8,8, tüketici fiyatları ise binde 9 arttı

AA - Emre Aytekin - Güncel
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Çin'de şubatta üretici fiyatları yüzde 8,8, tüketici fiyatları ise binde 9 arttı

Çin'de şubat ayında üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 8,8, tüketici fiyatları ise binde 9 yükseldi.

Çin'de şubat ayında üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 8,8, tüketici fiyatları ise binde 9 yükseldi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülkede fiyat artışlarına ilişkin şubat ayı verilerini açıkladı. Buna göre, Çin'de Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ise binde 9 artış gösterdi.

Analistler, tüketici fiyatlarındaki istikrara karşının üretici fiyatlarının belirgin yükselişin küresel enerji ve emtia fiyatlarının artmasıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

AA / Emre Aytekin - Güncel

Tüketici Fiyatları Endeksi, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Haberler

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