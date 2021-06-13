Çin'de su kanalına düşen yavru fili başka bir fil kurtardı
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Çin'de su kanalına düşen yavru fili başka bir fil kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Çin'de su kanalına düşen yavru fili başka bir fil kurtardı Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde su kanalına düşen yavru fili yetişkin bir fil kurtardı.

- Çin'de su kanalına düşen yavru fili başka bir fil kurtardı

YUNNAN - Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde su kanalına düşen yavru fili yetişkin bir fil kurtardı.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Yuxi şehrine bağlı Yuanjiang ilçesinde, su kanalından geçmeyi başaramayan yavru bir fil kanala düştü. Kanalda mahsur kalan yavru fil yetişkin bir fil tarafından kurtarıldı.

Xishuangbanna Dai özerk bölgesindeki ormanlarından ayrılarak yaklaşık 500 kilometre yol kat eden vahşi Asya fili sürüsü, geçtiğimiz hafta Kunming'e ulaşmıştı. En çok Yunnan eyaletinde görülen Asya filleri, Çin'de devlet koruması altında bulunuyor.

Çin'de su kanalına düşen yavru fili başka bir fil kurtardı
Çin'de su kanalına düşen yavru fili başka bir fil kurtardı
Çin'de su kanalına düşen yavru fili başka bir fil kurtardı
Çin'de su kanalına düşen yavru fili başka bir fil kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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