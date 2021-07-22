Çin'de su baskını nedeniyle tünelde mahsur kalan 14 işçinin cesedi bulundu
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Çin'de su baskını nedeniyle tünelde mahsur kalan 14 işçinin cesedi bulundu

Çin'de su baskını nedeniyle tünelde mahsur kalan 14 işçinin cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Çin'de 15 Temmuz'da inşa halindeki bir tünelin sular altında kalması sonucu mahsur kalan 14 işçinin cesedine ulaşıldı.

Çin'de 15 Temmuz'da inşa halindeki bir tünelin sular altında kalması sonucu mahsur kalan 14 işçinin cesedine ulaşıldı.

Cuhay şehir hükümetinin sosyal medya sitesindeki açıklamasında, Şıcingşan Tüneli'ndeki felaketin nedeni veya ölümler hakkında daha fazla bilgiye yer verilmedi.

Diğer yandan Şıcingşan Tüneli'nde çalışan 2 işçi martta tünelin başka bir bölümünde hayatını kaybetmişti.

Cuhay'ın acil durum yönetim biriminden 15 Temmuz'da yapılan açıklamada, kentte yapımı süren bir tüneli yerel saatle 03.30'da su bastığı ve bu nedenle 14 işçinin tünelde mahsur kaldığı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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