Çin'de su baskını nedeniyle tünelde mahsur kalan 14 işçiden 3'ünün cesedi bulundu
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Çin'de su baskını nedeniyle tünelde mahsur kalan 14 işçiden 3'ünün cesedi bulundu

Çin'de su baskını nedeniyle tünelde mahsur kalan 14 işçiden 3'ünün cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Çin'de 15 Temmuz'da su basan inşa halindeki bir tünelde mahsur kalan 14 işçiden 3'ünün cesedine ulaşıldı.

Çin'de 15 Temmuz'da su basan inşa halindeki bir tünelde mahsur kalan 14 işçiden 3'ünün cesedine ulaşıldı.

Ülkenin güneyindeki Cuhay kentinde yer alan Şıcingşan Tüneli'ndeki suyun tahliye çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalarda 3 işçinin cesedi bulunurken, 11 işçiden hala haber alınamıyor.

Dalgıç ve robotların da katıldığı çalışmalar, bir makinadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zaman zaman kesintiye uğruyor.

Diğer yandan, Şıcingşan??????? Tüneli'nde çalışan 2 işçi mart ayında tünelin başka bir bölümünde hayatını kaybetmişti.

Cuhay'ın acil durum yönetim biriminden 15 Temmuz'da yapılan açıklamada, kentte yapımı süren bir tüneli yerel saatle 03.30'da su bastığı ve bu nedenle 14 işçinin tünelde mahsur kaldığı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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