Çin'de su basan demir cevheri madeninde 13 işçi mahsur kaldı
Çin'in kuzeyindeki Şansi eyaletinde demir cevheri madenini su basması nedeniyle 13 işçi mahsur kaldı.
Çin'in kuzeyindeki Şansi eyaletinde demir cevheri madenini su basması nedeniyle 13 işçi mahsur kaldı.
Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Daişian şehrindeki madendeki su kuyusunun taşması nedeniyle bazı galerileri su bastı.
Suyun çıkışları kapatması nedeniyle 13 işçi içeride mahsur kaldı.
İşçileri kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin