Çin'de son 3 haftada en yüksek koronavirüs vaka sayısı Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının başladığı Çin'de bugün 16 koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının başladığı Çin'de bugün 16 koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi. Ülkede son 3 haftada en yüksek vaka sayısının bugün tespit edildiği ifade edildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de sadece bugün 16 vaka tespit edildi. Çin Ulusal Sağlık Kurulu'ndan (NHC) yapılan açıklamada, tespit edilen 16 vakanın 11'inin Siçuan bölgesinde tespit edildiği aktarıldı. Bu vakaların tümünün yurt dışı seyahati yapan kişiler oldukları bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: DHA