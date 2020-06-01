Çin'de son 3 haftada en yüksek koronavirüs vaka sayısı
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Çin'de son 3 haftada en yüksek koronavirüs vaka sayısı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının başladığı Çin'de bugün 16 koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi.

Çin'de son 3 haftada en yüksek koronavirüs vaka sayısı
01.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:55

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının başladığı Çin'de bugün 16 koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi. Ülkede son 3 haftada en yüksek vaka sayısının bugün tespit edildiği ifade edildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de sadece bugün 16 vaka tespit edildi. Çin Ulusal Sağlık Kurulu'ndan (NHC) yapılan açıklamada, tespit edilen 16 vakanın 11'inin Siçuan bölgesinde tespit edildiği aktarıldı. Bu vakaların tümünün yurt dışı seyahati yapan kişiler oldukları bilgisi paylaşıldı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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