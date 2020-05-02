Çin'de son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka ve can kaybı olmadı
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Çin'de son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka ve can kaybı olmadı

Çin'de son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka ve can kaybı olmadı
02.05.2020 11:30 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:30

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı vaka ve ölüm görülmedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı vaka ve ölüm görülmedi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülkede yeni vaka tespit edilmediği ve can kaybı olmadığı bildirildi.

Açıklamada, 43 kişinin taburcu edildiği ve 557 hastanın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Çin'de salgının başından bu yana 82 bin 875 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 77 bin 684 hasta da iyileşti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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