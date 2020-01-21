Çin'de sokağa pijamayla çıkanları, fotoğraf, isim ve kimlik numaralarıyla teşhir eden belediye özür...

21.01.2020 15:05 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:05

Çin'in Suzhou kentinde yerel yöneticiler, pijamalarıyla sokağa çıktıkları için internette "teşhir ettiği" yedi kişiden özür diledi.

Belediyenin internet sitesinde "gayri medeni" davrandıkları öne sürülen bu kişilerin fotoğrafları, adları ve kimlik numaralarıyla diğer bazı kişisel bilgilerini yayımlandı.

Yetkililer, Çin genelinde düzenlenen "en medeni şehir" yarışmasına başvurduklarını belirterek sokağa pijamayla çıkmanın "ayıp" olduğunu öne sürdü.

Sitede yapay zeka kullanan güvenlik kameralarıyla tespit edilen yedi pijamalı kişinin yanı sıra banklarda yatan kişilerin fotoğraf ve bilgileri de paylaşıldı.

Ancak paylaşım sosyal medyada tepki çekti. Birçok kullanıcı, devletin vatandaşların mahremiyet hakkını ihlal ettiğini savundu.

Tepkilerin ardından sitede yayımlanan özür açıklamasında "Bu tür gayri medeni davranışları sona erdirmek istedik. Tabii kent sakinlerinin mahremiyetini de korumalıyız" dendi.

400 milyon kamera

Açıklamada, bundan böyle teşhir edilecek kişilerin fotoğraflarının buzlanacağı belirtildi.

Suzhou da yerel yönetim geçen yıl da "gayri-medeni" davranışlarda bulunan kişilerin fotoğraflarını çekip gönderenlere 10 yuan (yaklaşık 8,5 lira) vadetmişti.

Çin genelindeki güvenlik kameralarının sayısının bu yılın sonuna kadar 400 milyona çıkması bekleniyor.

Kamera sistemlerinin çoğu yapay zekaya bağlı olduğu için, kayıt sırasında, görüntülenen kişilerin kimlikleri de belli oluyor.