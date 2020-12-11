Çin'de sirk kaplanı, eğitmene saldırdı
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Çin'de sirk kaplanı, eğitmene saldırdı

11.12.2020 23:31 | Son Güncelleme: 11.12.2020 23:35
Çin'de sirk kaplanı, eğitmene saldırdı

Çin'de bir sirkte yapılan gösteri sırasında kaplan, eğitmene saldırdı.

Çin'de bir sirkte yapılan gösteri sırasında kaplan, eğitmene saldırdı. Meslektaşlarının yardımıyla kurtarılan eğitmen hastaneye kaldırılırken; kaplanın zarar vermemesi için dişlerinin söküldüğü ifade edildi.

Olay, Çin'in Şansi eyaletinde meydana geldi. Bir sirk gösterisi sırasında kaplan, onu yönlendiren eğitmene saldırdı. İzleyenleri korkutan anlarda kaplan, eğitmenin koluna saldırarak ısırdı. Yere düşen eğitmenin yardımına meslektaşları yetişti. Kaplan, diğer eğitmenler tarafından sakinleştirilirken eğitmenin ise hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Öte yandan, sirk kaplanının diğer eğitmenlere zarar vermemesi için dişlerinin söküldüğü ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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