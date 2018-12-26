Gelişi Güzel Park Edilen Aracı Çarpa Çarpa Önünden Çekti

Çin'de bir sürücü, aracını park ettiği yerden çıkaramayacağını anlayınca sinirlendi.

Sürücü, aracının etrafına gelişigüzel park edilen araçların arasında çıkmak için, diğer araç sahiplerini beklemek yerine gaza bastı. Park edilen bir araca çarpa çarpa kendine yol açar sinirli sürücü, daha sonra arkasına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı.

SOSYAL MEDYADA EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARDAN BİRİ OLDU

Çin'de sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, son günlerde Çin'de en çok izlenen ve paylaşılan videolardan biri oldu.