Çin'de Silahlı Saldırgan 5 Kişiyi Öldürdü

– Çin'in İç Moğolistan bölgesindeki Kailu ilçesinde meydana gelen olayda silahlı bir saldırgan 5 kişiyi öldürdü.

Yerel basında yer alan haberde, Çin'in İç Moğolistan bölgesindeki Kailu ismindeki kentte meydana gelen silahlı saldırı sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Polis, şüphelinin yakalandığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, şüphelinin bu saldırıyı yapmasına sebep olan etkenler hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Kaynak: DHA