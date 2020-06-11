Çin'de şiddetli yağışlar can aldı
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Çin'de şiddetli yağışlar can aldı

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bir haftadan fazla süredir etkili olan sağanak yağışın yol açtığı sel ve toprak kaymalarından 2 milyon 630 bin kişinin olumsuz etkilendiği, 20'den fazla kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

11.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:27

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bir haftadan fazla süredir etkili olan sağanak yağışın yol açtığı sel ve toprak kaymalarından 2 milyon 630 bin kişinin olumsuz etkilendiği, 20'den fazla kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin'in güneyini vuran şiddetli yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Çin Acil Durum Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 Haziran'dan bu yana ülkenin güney bölgelerinde devam eden şiddetli yağış ve sel nedeniyle toplam 228 bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği bildirildi. Sel felaketinden yaklaşık 2 milyon 630 bin kişinin olumsuz etkilendiği, toplam bin 300 evin yıkıldığı belirtildi. Şiddetli yağışların güney bölgelerinde yol açtığı hasarın ise 4 milyar yuanın (yaklaşık 566 milyon dolar) üzerinde olduğu aktarıldı. Ayrıca, 110 nehrin su seviyesinin tehlike sınırını aştığı kaydedildi.

20'DEN FAZLA CAN KAYBI

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde, 6 gün süren sağanak yağışların ardından 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de kaybolduğu ifade edildi. Guangxi Bölgesel Acil Durum Yönetimi Departmanı, 195 bin 800'ü güvenli bölgelere taşınan yaklaşık 1 milyon 300 bin kişinin selden etkilendiğini belirtti. Olumsuz hava şartları, bölgenin korona virüs salgınından olumsuz etkilenmeye devam eden turizm sektörüne de büyük bir darbe vurdu. Karstik dağları ve nehir manzaraları ile turistlerin büyük ilgisini çeken Yangshuo'da, sokakları su bastı. Bölge sakinleri ve turistler kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi. Bölgede binden fazla otel, konak ve 5 binden dükkanın sular altında kaldığı bildirildi. 30'dan fazla turistik yer de hasar gördü. Hunan eyaletinde ise sel nedeniyle en az 13 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin kaybolduğu ve 3 kişinin yaralandığı aktarıldı. Ölümlerin 6'sının şiddetli yağmurun yol açtığı toprak kayması nedeniyle olduğu belirtildi. Guizhou eyaletinde sağanağın yol açtığı sel ve kazalarda 8 kişinin öldüğü ya da kaybolduğu belirtildi.

Guangdong, Guizhou ve Jiangxi eyaletlerinde ayrıca geniş çaplı tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Guangdong eyaletinde 20 binden fazla, Guizhou eyaletinde 2 bin 800 kişinin yerinden olduğu ifade edildi. Guizhou eyaletinde 10 bin 700 hektar ekili arazinin, dağlık bölgede de 2 bin 800'den fazla evin zarar gördüğü bildirildi.

Çin'de şiddetli yağışlar can aldı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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