Çin'de şiddetli yağış: 5 ölü
Çin'de şiddetli yağışların yol açtığı seller sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi kayboldu.
13.06.2020 09:31 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:32
Çin'de şiddetli yağışların yol açtığı seller sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi kayboldu.
Xinhua ajansının haberine göre, başkent Pekin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletindeki Zunyi kentinde, dün etkili olmaya başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 5 kişi yaşamını yitirdi, kaybolan 8 kişi için arama kurtarma çalışmalarına başlandı.
Sel nedeniyle 13 binden fazla kişinin tahliye edildiği Zunyi'de 2 bin 190 ev de hasar gördü.
Kaynak: AA