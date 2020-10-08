Çin'de sıcak hava balonunun sepetine asılı kalan çalışan metrelerce yüksekten yere çakıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çin'de sıcak hava balonunun sepetine asılı kalan çalışan metrelerce yüksekten yere çakıldı

08.10.2020 20:24 | Son Güncelleme: 08.10.2020 21:27

Çin'de sıcak hava balonunun aniden yükselmesi ile sepette asılı kalan çalışan, metrelerce yüksekten yere çakılarak ilk iş gününde hayatını kaybetti.

Çin'in Hunan eyaletine bağlı Zhuzhou kentindeki Youyi bölgesinde sıcak hava balonu uçuş kampında 2 Ekim tarihinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Kampta geçici olarak çalışmaya başlayan üniversite öğrencisi, ilk iş gününde aniden havalanan balonun sepetine asılı kalarak metrelerce havaya yükseldi. Elleri ile sepete sıkı sıkı tutunan öğrenci, bir süre sonra metrelerce yüksekten yere çakılarak hayatını kaybetti.

KAMP YÖNETİCİ ÖLEN ÖĞRENCİYİ SUÇLADI

Kampı yöneten Lexiang Havacılık Sporları Kulübü'nden bir sözcü, hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin 1 Ekim'de Çin'deki 8 günlük tatil sırasında turistlere rehberlik etmek ve karadaki görevleri yerine getirmek için şirket tarafından geçici olarak işe alındığını aktardı. Sözcü, pilotun öğrenciden habersiz olarak havalandığını ve öğrenciyi fark ettiği gibi balonu indirmeye çalıştığını ifade etti. Yeni ve yarı zamanlı çalışanların eğitimleri dikkatlice dinlemediklerini belirten sözcü, aynı zamanda resmi süreci takip etmediklerini de vurguladı.

SADECE 1 SAATLİK EĞİTİM ALMIŞ

Talihsiz öğrencinin kaza meydana gelmeden önce bir saatlik eğitim aldığı belirtildi. Sözcü, gencin yere düştüğü anda ambulansın çağırıldığını fakat talihsiz öğrencinin olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade etti. Şirket, kurbanın ailesine başsağlığı dilediğini ve sorumluluğu üstlenmeyi kabul ettiğini açıkladı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çin'de sıcak hava balonunun sepetine asılı kalan çalışan metrelerce yüksekten yere çakıldı
Çin'de sıcak hava balonunun sepetine asılı kalan çalışan metrelerce yüksekten yere çakıldı
Çin'de sıcak hava balonunun sepetine asılı kalan çalışan metrelerce yüksekten yere çakıldı
Çin'de sıcak hava balonunun sepetine asılı kalan çalışan metrelerce yüksekten yere çakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Fuat Oktay Muharrem İnce Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Seren Serengil Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Arda Turan Mbaye Diagne Roland Garros Sergen Yalçın
Daha Fazla Milli Fransa Avrupa Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çin'de sıcak hava balonunun sepetine asılı kalan çalışan metrelerce yüksekten yere çakıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 21:27:43. #1.14#
title