- Çin'de Shaolin Tapınağı'nda kartpostallık görüntüler

HENAN - Çin'in Dengfeng kentinde yer alan Shaolin Tapınağı'nda geçtiğimiz pazar günü yaşanan kar yağışı ile kartpostallık görüntüler oluştu.

Çin'in Henan eyaletinin Dengfeng kentinde yer alan ve Çin Kung Fu'sunun doğduğu yerlerden biri olarak kabul edilen Shaolin Tapınağı'nda, geçtiğimiz pazar günü yaşanan kar yağışı ile kartpostallık görüntüler oluştu. Çin'deki en ünlü Mahayana Budist manastırlarından biri konumunda olan Shaolin Tapınağı'nın ve yapının içinde bulunduğu doğanın tüm güzelliği kameralara yansıdı.