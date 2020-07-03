Çin'de sel felaketi böyle görüntülendi Çin'de 60 bin insanın etkilendiği sağanak yağışların getirdiği sel baskınında 7'inci güne girildi.

Çin'de sel felaketi böyle görüntülendi

Çin, (DHA)- Çin'de 60 bin insanın etkilendiği sağanak yağışların getirdiği sel baskınında 7'inci güne girildi. Qijiang bölgesinde bir yamacın kenarında bulunan binalar, yamaçtan akan sel sularının hedefi oldu.

Çin'de 60 bin insanın etkilendiği sağanak yağışların getirdiği sel baskınları sürüyor. Çongçing eyaletinde sağanak yağışlar sele dönüştü.Sel felaketinde bir yamacın kenarında bulunan binaların balkonlarından sel sularının aktığı görüldü. Amatör kamerayla çekilen görüntülerde evlerin balkonlarından ve camlarından sel sularının aktığı görüldü. Çin medyası, sel nedeniyle 60 bin kişinin olumsuz etkilendiğini, bir kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 35 kişinin de tahliye edildiğini duyurdu.

Kaynak: DHA