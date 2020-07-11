Çin'de sel felaketi bilançosu: 5.2 milyondan fazla kişi etkilendi Çin'de şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen selin 5.2 milyondan fazla insanı etkilediği belirtildi.

Çin'de şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen selin 5.2 milyondan fazla insanı etkilediği belirtildi.

Çin'in doğusunda bulunan Jiangxi eyaletinde şiddetli yağmur sonucu meydana gelen selden 5.2 milyondan fazla insanın etkilendiği belirtilirken,167 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğu bildirildi. Yerel basın, eyalet yetkililerine dayandırdığı haberinde Çin'in Yangtze'ye bağlanan en büyük tatlı su gölü olan Poyang'da ciddi bölgesel sel baskınları beklediği de belirtildi. Yetkilileri, yynı zamanda suların beklenenden hızlı yükseldiği ve olağanüstü bir felakete yol açabileceğini dile getirdi.

Kaynak: DHA