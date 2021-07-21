Son dakika! Çin'de sel felaketi: 12 ölüYüzlerce kişi metro tünelinde mahsur kaldı, sele kapılan bir kadın son anda kurtarıldı
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Son dakika! Çin'de sel felaketi: 12 ölüYüzlerce kişi metro tünelinde mahsur kaldı, sele kapılan bir kadın son anda kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre - Çin'de sel felaketi: 12 ölü Yüzlerce kişi metro tünelinde mahsur kaldı, sele kapılan bir kadın son anda kurtarıldı Çin'in Henan eyaletinde sel felaketi nedeniyle en az 12 kişi hayatını kaybetti.

- Çin'de sel felaketi: 12 ölü

Yüzlerce kişi metro tünelinde mahsur kaldı, sele kapılan bir kadın son anda kurtarıldı

HENAN - Çin'in Henan eyaletinde sel felaketi nedeniyle en az 12 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi metro tünelinde mahsur kalırken, sel sularına kapılan bir kadın çevredekiler tarafından güçlükle kurtarıldı.

Çin'in Henan eyaletindeki Zhengzhou kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 12 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, en az 100 bin kişinin ise tahliye edilerek güvenli bölgelere yerleştirildiği belirtildi. Alarm seviyesinin 1'e yükseltildiği kentte, 160'tan fazla metro seferi durdurulurken yolcuların metro hatlarında mahsur kaldığı belirtildi. Su basan bir metro tünelinde mahsur kalan yüzlerce kişi, itfaiye ekipleri tarafından halatlarla kurtarıldı. Sokakları ve caddeleri su basması sonucu trafik felç oldu. En az 80 otobüs hattında seferler askıya alınırken 100'den fazla hatta da güzergah değiştirildi.

Şiddetle akan sel sularına kapılan bir kadın çevredekiler tarafından güçlükle kurtarılabildi. Onlarca araç sele kapılıp sürüklenirken, bir çok bölgede sel sularının insanların dizine kadar ulaştığı görüldü.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Henan eyaletinde sağanak yağışların gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Eyalette 5 gündür etkili olan şiddetli yağışlardan 144 bin 660 kişi etkilendi.

Son dakika! Çin'de sel felaketi: 12 ölüYüzlerce kişi metro tünelinde mahsur kaldı, sele kapılan bir kadın son anda kurtarıldı
Son dakika! Çin'de sel felaketi: 12 ölüYüzlerce kişi metro tünelinde mahsur kaldı, sele kapılan bir kadın son anda kurtarıldı
Son dakika! Çin'de sel felaketi: 12 ölüYüzlerce kişi metro tünelinde mahsur kaldı, sele kapılan bir kadın son anda kurtarıldı
Son dakika! Çin'de sel felaketi: 12 ölüYüzlerce kişi metro tünelinde mahsur kaldı, sele kapılan bir kadın son anda kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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