- Çin'de Sel: 9 Ölü

- Çin'de Sel: 9 Ölü

- Çin'de sel: 9 ölüPEKİN - Çin'in Hubei eyaletinde dün akşamüstü şiddetli yağmurla meydana gelen selde 9 kişi hayatını kaybetti.

5.08.2019 10:03
- Çin'de Sel: 9 Ölü

- Çin'de sel: 9 ölü
PEKİN - Çin'in Hubei eyaletinde dün akşamüstü şiddetli yağmurla meydana gelen selde 9 kişi hayatını kaybetti.
Çin'in Hubei eyaletinde bulunan dağlık bölgede dün akşamüstü şiddetli yağışlar sele neden oldu. Yerel bölge yetkilileri, Hefeng bölgesine bağlı Duobi geçidinde meydana gelen selde 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi. Yetkililer selde mahsur kalan 61 kişinin şu ana kadar kurtarıldığını belirtti.
Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA
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